Filip Dewinter bezoekt bijeenkomst PVV in Middelburg

De PVV in Zeeland heeft Filip Dewinter, voorman van het Vlaams Belang, weten te strikken voor een partijbijeenkomst op maandagavond 5 november. Waar de avond precies gehouden wordt, is nog niet bekend. De partij zoekt een geschikte locatie in Middelburg.

Filip Dewinter tijdens een demonstratie van de Nederlandse tak van de anti-islambeweging Pegida in Rotterdam (foto: ANP) De bijeenkomst is voor PVV Zeeland de aftrap voor de Statenverkiezingen in maart. PVV Zeeland en het Vlaams Belang willen meer samenwerken om kennis en ervaringen uit te wisselen rond problemen die in Zeeland en Vlaanderen spelen.