Autobrand in Oost-Souburg, politie denkt aan brandstichting

De eigenaar van de auto probeerde de brand nog zelf te blussen, maar kreeg dat niet meer voor elkaar: de brand breidde te snel uit. De brandweer wist wel te voorkomen dat de gevel van de buren in de brand vloog.

De politie doet verder onderzoek naar de brand en bekijkt of er camerabeelden beschikbaar zijn. Twee weken geleden vlogen er in één nacht twee auto's in Vlissingen in brand. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de autobranden is.

Ook twee weken geleden vlogen er auto's in Vlissingen in brand (foto: HV Zeeland)