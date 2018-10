Monumentale sluis krijgt opknapbeurt van 300.000 euro

Beaufortsluis (foto: D. Dieleman)

De renovatie van de sluis kost 300.000 euro. Een groot deel van dat bedrag wordt betaald door de Provincie Zeeland. Ook het waterschap betaalt voor een deel mee aan het opknappen van het rijksmonument. Eenmalig is een bedrag van 500.000 euro gegeven voor het herstel van cultuurhistorische sluizen en duikers. Eerder werden met behulp van die bijdrage duikers op Meliskerke en Poortvliet hersteld.

De Beaufortsluis werd in 1761 gebouwd en is een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis. Tijdens de watersnoodramp in 1906 hield de sluis stand, waardoor het achterliggende land niet onder water kwam te staan.