Veere krijgt zijn kasteel terug! (in 3D)

"Het is best complex als je het apparaat bekijkt, maar waar wij natuurlijk in geïnteresseerd zijn is het verhaal dat erachter zit, achter deze plek", zegt Bram Silkens. Hij is namens de Walcherse Archeologische Dienst verantwoordelijk voor dit project. "Onze handen jeuken om hier met een grote kraan te komen en het allemaal op te graven", gaat hij enthousiast verder, "maar dat mag niet."

Lopen door Sandenburg

Behalve dat het niet mag, is het ook zonde van het werk en het geld. Want zodra de fundamenten blootgelegd zouden worden, en toegankelijk gemaakt voor het publiek, zouden ze ook geconserveerd moeten worden om de fundamenten ook in de toekomst in goede staat te houden. Daarom hebben Silkens en zijn collega's een alternatief bedacht.

De WAD is druk bezig om heel de stad Veere van de middeleeuwen tot nu in 3D vast te leggen, zodat bezoekers met een virtual reality bril door de oude straten kunnen lopen. Onderdeel van dit project is om ook kasteel Sandenburg op die manier vast te leggen, zodat bezoekers met een virtual reality bril op of langs het terrein waar Sandenburg heeft gestaan te lopen, terwijl je het kasteel van toen in het huidige landschap ziet. Het onderzoek van vandaag was een van de eerste stappen om dit mogelijk te maken.

Veerse huizen hebben DNA van Sandenburg

Overigens is Sandenburg niet helemaal uit het beeld verdwenen. Nadat het in de 16e eeuw leeg kwam te staan, veranderde het kasteel langzaam in een ruïne. "Wat je heel vaak ziet is dat zo'n gebouw dan een trekpleister wordt voor allerlei fanatieke bouwers", legt Silkens uit. Zo ook in Veere, waar het kasteel veranderde in een soort steengroeve. "De bouwmaterialen lagen hier letterlijk voor het grijpen. Dus heel veel mensen zullen hier met hun kruiwagentjes steentjes van Sandenburg hebben afgebikt, om het vervolgens voor hun huis te gebruiken."