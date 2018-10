'Haal werkloze Belgen naar Zeeland'

Directeur Daan Schalck van North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

Schalck sprak op het provinciehuis als lid van de Economic Board Zeeland. In deze club zitten overheid, onderwijs en bedrijven om samen de economische ontwikkelingen in Zeeland een oppepper te geven. De Economic Board sprak maandagmiddag met leden van provinciale staten, die vragen konden stellen.

Gent

Statenleden maken zich bezorgd over het tekort aan arbeidskrachten in Zeeland. Daan Schalck, zelf een Gentenaar, raadt Zeeland aan vaker over de grens te kijken. "Het werkloosheidspercentage in Gent ligt op 9 procent. Kijk of je die naar de Zeeuwse arbeidsmarkt kunt halen."

Bussen

Voorwaarde is volgens Schalck dan wel, dat er beter openbaar vervoer komt tussen Zeeuws-Vlaanderen en het Vlaamse achterland. De directeur van North Sea Port denkt dan niet alleen aan personentreinen tussen Gent en Terneuzen, die kunnen gaan rijden als het goederenspoor tussen de twee steden is verbeterd. "Je kunt ook denken aan bussen die Vlaamse werklozen naar de Zeeuwse arbeidsmarkt rijden. Als Vlamingen dan een tijd in Zeeland werken, blijken ze zichzelf na een tijd prima te kunnen vervoeren."

Daan Schalck over Vlaamse werklozen voor havens Zeeland