Gemeente wil weten waar stank vandaan komt en laat water onderzoeken

Ronde Weel in Zierikzee (foto: Kees Bin)

De gemeente laat in een brief aan omwonenden weten dat er samen met waterschap Scheldestromen is gekeken naar mogelijke oplossingen om de stankoverlast tegen te gaan. Uitgebreid onderzoek laten doen naar de processen die zich afspelen in het water bleek de beste oplossing. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek pakt de gemeente de stank aan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekscentrum B-WARE. Volgens de gemeente is dat één van de weinige onderzoekcentra in Nederland die gespecialiseerd zijn in de processen die zich in het water afspelen. Het onderzoekscentrum is een afsplitsing van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Werkzaamheden met een luchtje

In juni probeerde de gemeente de stank in de Ronde Weel te verminderen door 12.000 kuub zand in het water te storten. Het was toen de bedoeling om dat vaker te doen: 60.000 kuub in vier jaar. Het storten van het zand veroorzaakte ook een stinklucht, waardoor die werkzaamheden binnen een maand stopgezet zijn.

Door de bodem op te hogen, hoopt de gemeente de stank voorgoed weg te krijgen (foto: Omroep Zeeland)

