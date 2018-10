'Ik ga weer met plezier naar school'

Pesten op het schoolplein (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de training 'plezier op school' leren kinderen uit groep acht positief te denken en op een ontspannen en speelse manier om te gaan met sociale vaardigheden. Zoals contacten leggen met andere kinderen, voor jezelf opkomen en omgaan met pest- en plaaggedrag. De training werd in augustus gegeven.

De cursus is bedoeld voor kinderen die geen plezier op de lagere school hebben door bijvoorbeeld pesten en plagen, het moeilijk vinden om vrienden te maken, zich vaak onzeker voelen op school, vaak alleen staan op het schoolplein, niet voor zichzelf opkomen of vaak ruzie hebben. Op de cursus krijgen ze allerlei tips hoe daarmee om te gaan en vooral alles positief te benaderen.

Terugkomavond training plezier op school

Maandagavond was de laatste van drie terugkomavonden voor de kinderen en hun ouders. Tijdens de terugkomavond bleken kinderen de adviezen goed te kunnen toepassen en voelen ze zich meer op hun gemak op hun nieuwe school.

Plezier en zekerder

In totaal kwamen maandagavond vijf jongens naar de terugkomavond. Zij gaven aan vooral met meer plezier naar school te gaan en zich sterker en zekerder te voelen. Alle jongens gaven hun nieuwe schoolleven een duidelijk hoger cijfer dan toen ze nog in groep acht zaten. "Ik heb geleerd voor mezelf op te komen en niet alles te pikken", zegt een 13-jarige jongen. "Ik merk dat ik nog erg zenuwachtig ben als ik een onverwachte toets krijg", zegt een andere jongen. "Maar ik heb geleerd dat positief te bekijken en niet gelijk aan onvoldoendes te denken. Ik hou mezelf voor dat ik mijn best moet doen en dat het dan wel goedkomt."

Schuchter

De cursus wordt gegeven door Indigo, dat mensen met mentale problemen probeert te helpen. "We zien kinderen tijdens de trainingen in eerste instantie schuchter binnenkomen, ons niet aankijken en een slap handje geven", zegt Karin Dek van Indigo. "Als ik dan vanavond zie, dan kijken ze me aan en krijg ik een stevige handdruk."

De training wordt al meer dan tien jaar gegeven en heeft haar waarde bewezen, zegt Els van Diemen van Indigo die maandagavond de ouders begeleidt. "Je merkt dat ouders nog wel eens het pad voor de kinderen willen vergemakkelijken. Maar uiteindelijk zijn het de kinderen zelf die het moeten doen."