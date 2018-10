Slachtoffer van computerfraude? Hou het niet stil!

Bericht op scherm van computer die is getroffen door gijzelsoftware (foto: Christiaan Colen op Flickr)

De avond werd aan elkaar gepraat door oud-onderzoeksjournalist Brenno de Winter en professioneel hacker Gerard Klomp. Ze hielden de mensen in de zaal de spiegel voor aan de hand van dieren die in de jungle voorkomen.

"Zodra een kudde dieren staat te drinken bij een waterpoel en er dreigt gevaar dan waarschuwen ze elkaar", verklaart De Winter later. "Mensen hebben de neiging om het stil te houden als ze slachtoffer zijn geworden van cybercrime", gaat de oud-journalist verder die nu beveiligingsexpert is. Hij wil dat mensen elkaar gaan waarschuwen. "Want als we de criminelen een dienst willen bewijzen, is het wel om onze mond te houden."

Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd de aanwezigen duidelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn als bijvoorbeeld hetzelfde wachtwoord voor meerdere sites wordt gebruikt. Maar veel indruk heeft die waarschuwing niet gemaakt, blijkt na de presentatie in de foyer. "Ik heb inderdaad hetzelfde wachtwoord voor meerdere sites", geeft een bezoeker toe. "Het mag wel, maar het is niet zo verstandig."

Verslag van info-avond over computerfraude

Dagelijks meerdere Zeeuwse slachtoffers

Het gevoel dat bij de bezoekers vooral overheerst is dat het een nuttige avond was, maar dat het bij hen niet zo snel mis zal gaan. Dat dit niet helemaal klopt, kan Geert Jan de Smet van de Rabobank beamen. Hij bestrijdt voor de Rabobank op de Bevelanden en Walcheren fraude, en daar heeft hij zijn handen vol aan. "Soms dan heb ik een hele dagplanning wat ik die dag wil gaan doen, maar daar kom ik dan gewoon niet aan toe, omdat er dan zoveel meldingen van phishing binnenkomen."

Ook afgelopen zomer zal hij niet snel vergeten. "Toen hadden we een piek in het aantal meldingen", zegt De Smet. Er ging toen een sms-bericht rond dat verdacht veel leek op een bericht afkomstig van de Rabobank, "en toen hebben er wel een aantal mensen op de link geklikt." Hoeveel slachtoffers deze methode heeft gemaakt, is niet helemaal duidelijk "maar dan moet je denken aan een tiental meldingen per dag." Normaal komen er zo'n tien tot twintig meldingen binnen per week.

Technologie is niet dé oplossing

Een panklare oplossing om phishing te voorkomen heeft Geert Jan de Smet niet en een bank kan het ook niet alleen oplossen. "We kunnen allerlei technologische maatregelen nemen, maar als een klant zijn pincode afgeeft aan iemand en die gaat er mee aan de haal. Dan hebben wij daar geen invloed op. Wij kunnen het niet alleen, we hebben daar de klanten bij nodig."