'Bij mensen die lang eenzaam zijn, treedt een hersenverandering op'

Zeeland is samen met Limburg de provincie waar de meeste eenzaamheid voorkomt, zo blijkt uit de laatste cijfers van de GGD. Ernstige eenzaamheid wordt het meest gevoeld in de gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen en Vlissingen.

Jeanine Sinke is specialist eenzaamheid bij het Aandachtshuis in Kapelle. Ze helpt mensen die eenzaam zijn en geeft daarnaast workshops en cursussen om eenzaamheid te herkennen aan mensen die in de zorg- en welzijnssector werken. Want gezondheidsklachten zijn vaak terug te voeren op eenzaamheid.

Specialist eenzaamheid Jeanine Sinke: "Kom in actie als je eenzaam bent" (foto: Omroep Zeeland )

Eenzame mensen lezen de gezichten van anderen niet meer zoals wij dat doen." Jeanine Sinke, specialist eenzaamheid

Ondanks de vele sociale activiteiten die elke stad en elk dorp organiseert om eenzaamheid te bestrijden, is er nog volop eenzaamheid. Sinke: "Bij mensen die langdurig eenzaam zijn, treedt na ongeveer 9 maanden een hersenverandering op. Zij gaan leven volgens een bepaald patroon en verliezen hun sociale vaardigheden. Ze lezen gezichten van anderen ook niet meer zoals wij dat doen."

'De stap naar een breiclub of koffieochtend is te groot'

"Eenzame mensen trekken zich terug. Die groep bereik je dus niet voor die sociale activiteiten, voor hen is de stap naar een breiclub of sociaal café te groot." Ze moeten ze weer opnieuw leren contact te maken. "Maar daar moet je wel zelf voor in actie komen, en dat blijkt vaak heel moeilijk te zijn. Maar heb je eenmaal die stap gezet, dan ben je op de goede weg", zegt Sinke.

