Vijf bemanningsleden Russisch schip afgelost

De bulk carrier die vastligt in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Sinds 12 mei heeft het schip niet meer gevaren en is de twintigkoppige bemanning van het schip niet meer van boord geweest. Door financiële problemen bij de rederij ligt de bulkcarrier Kuzma Minin al vierenhalve maand vast in de Massagoedhaven bij Terneuzen.

Niet varen, toch bezetting nodig

Ook al ligt het schip stil, het is niet mogelijk om de hele bemanning terug naar Rusland te sturen. "Ieder schip heeft een minimale bezettingslijst, daar moet het schip aan voldoen", legt Gijs Mol van de Internationale Transport Arbeiders Federatie (ITF) uit. "Anders is er een probleem als het schip ineens toch weer mag gaan varen. Voor dit schip is de minimale bezetting - uit m'n hoofd - 14 of 15 man in verschillende rangen."

Het Russische schip ligt sinds 12 mei in de Massagoedhaven van Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Mol zat een van de bemanningsleden al sinds januari op het schip, zijn zes-maanden-contract is in juli afgelopen. Van een aantal andere bemanningsleden liep het contract deze week af. Zij zijn nu gewisseld. Van de overige bemanningsleden loopt het contract nog. Zij kunnen niet van boord, omdat ze dan afstand doen van hun rechten en salaris.

Polshoogte

Gijs Mol van de Internationale Transport Arbeiders Federatie (ITF) is vandaag weer in Terneuzen om polshoogte te nemen bij het schip. Vorige week nog zei hij dat hij nog geen contact heeft gehad met de rederij van het schip, de Murmansk Shipping Company. Van leveranciers heeft Mol begrepen dat de rederij heel moeilijk te bereiken is.

Wel heeft het bedrijf een interview gegeven aan een Russische krant waarin ze zeggen dat er niks aan de hand is, en dat ze in een kleine financiële crisis zitten. Het bedrijf spreekt ook tegen dat er te weinig voedsel aan boord zou zijn en dat de Russische vakbond en ITF uit hun 'nek lullen'.

