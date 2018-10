Brand in loods Breskens snel onder controle

Er werden twee bluswagens opgeroepen om de brand te bestrijden. (foto: HV Zeeland)

De brand woedde in een afzuiginstallatie. Iets na tienen rukte de brandweer met twee blusvoertuigen uit om de brand te bestrijden. Iedereen die aanwezig was in de loods stond ondertussen al buiten, niemand raakte gewond. Nog geen half uur na de melding werd het sein brand meester gegeven.

Met behulp van een hoogwerker heeft de brandweer de afzuiginstallatie gecontroleerd.