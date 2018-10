Patrick: 'Ik vind het nu heel gezellig met mezelf'

Omdat hij wil laten zien dat het mogelijk is om uit het diepe dal van eenzaamheid kunt komen, wil hij zijn verhaal nog één keer doen op camera. "Misschien dat het hoop geeft voor anderen", zegt de 29-jarige Patrick Coomans uit Goes.

Het is ook je eigen schuld

Jarenlang voelde hij zich alleen en onbegrepen. Tot hij hulp zocht. "Ik ben naar Emergis gegaan. Daar hebben ze me verteld wat ik allemaal mankeerde, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En het is niet makkelijk als je een spiegel wordt voorgehouden. Want als je eenzaam bent, heb je de neiging om de schuld van alle ellende die je meemaakt op je omgeving te steken. Maar dat is niet zo, het ligt ook bij jezelf."

Ik kan nu genieten van mijn eigen gezelschap" Patrick Coomans, voorheen eenzaam

Patrick Coomans is blij dat hij negatieve spiraal heeft kunnen doorbreken. "Je moet eruit, en dat kan alleen als je erkent dat je eenzaam bent en zelf in actie komt." Nog steeds volgt Coomans therapie. "Ik ben er nog niet. Maar sinds kort kan ik genieten van mijn eigen gezelschap."

Dat was jarenlang wel anders. Maar nu is Patrick een heel eind op weg om uit het dal te komen. "Ik doe nu alleen de dingen die ik zelf leuk vind. En als ik eenmaal sterk genoeg ben om de verhalen van anderen aan te horen wil ik een opleiding gaan volgen. Zodat ik anderen op weg kan helpen naar dat beetje geluk en het genieten van jezelf."

(foto: Omroep Zeeland )

Week tegen Eenzaamheid Het is de Week tegen Eenzaamheid, waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor een fenomeen dat al eeuwen bestaat en dat we niet wegkrijgen uit onze samenleving. Gevoelens van eenzaamheid kent iedereen wel eens. Maar als je langdurig eenzaam bent, dan gaat het mis. Dan ontstaat er in je hersens een verandering, zo blijkt uit onderzoek. Je raakt je sociale vaardigheden kwijt, je kunt moeilijk contact maken, en gaat je zelf afzonderen. In Zeeland voelen ruim 66.000 mensen zich eenzaam.

Lees ook: