Volkert van der Graaf mag emigreren, zijn fysieke meldplicht vervalt

Van der Graaf schoot zestien jaar geleden politicus Pim Fortuyn dood. Sinds zijn vrijlating in 2014 moest hij zich iedere zes weken melden. Dit voorjaar spande Van der Graaf een kort geding aan tegen de Staat, omdat hij van zijn meldplicht af wilde om te kunnen emigreren. Volgens Van der Graaf had de meldplicht geen enkele toegevoegde waarde. De rechtbank gaf hem gelijk: Van der Graaf mocht emigreren.

Het OM ging tegen deze uitspraak in hoger beroep en op 10 september werd de zaak opnieuw behandeld in Den Haag. Nadat beide kanten hun pleidooi hadden gehouden, besloten ze een poging te doen om onderling afspraken te maken. Dat is nu dus gelukt. Waar Van der Graaf naartoe wil emigreren, is niet bekend.

Straf loopt tot 2020

De afspraken gelden tot 2020, dan zit de straf van Van der Graaf er definitief op. Tot die tijd moet Van der Graaf dus iedere acht weken een verslagje mailen, heeft hij een mediaverbod en mag hij geen contact zoeken met de nabestaanden van Pim Fortuyn.