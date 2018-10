Geen geld, geen mensen: Festival Wonderstroom gaat niet door

Vuurspuwer tijdens Wonderstroom in 2013 (foto: Hanneke van der Warf)

Wonderstroom is het kleine zusje van festival Onderstroom dat in juli plaatsvindt. Beide festivals worden door de Cultuurwerf georganiseerd. Het festival in december was een mix van theater, muziek, acrobatiek, dans, kunst en een Jingle Bells Sing Along, In 2016 en 2017 werd ook een Xmas City Trail aan het programma toegevoegd.

Directeur Onno Bakker vindt het jammer dat het festival verdwijnt. "Mogelijkheden om het op een andere manier te organiseren zagen we ook niet. Het moet goed zijn, niet half." Wonderstad, het initiatief vanuit de horeca in de Vlissingse binnenstad, gaat volgens Bakker waarschijnlijk wel door in de vorm van een tent met optredens en activiteiten.

Terugkeer in 2019?

Wonderstroom heeft al eens eerder een jaartje overgeslagen, maar Bakker acht de kans niet groot dat het festival in 2019 wel terugkeert. "Fifty-fifty? Ik zou willen dat ik kon zeggen dat het dan wel lukt, maar dat is niet reëel. Tenzij er mensen opstaan die helpen bij de organisatie. Het format ligt er, maar we hebben niet genoeg mensen en capaciteit in het voortraject."

Wonderstroom 2016

De afgelopen jaren vond het festival afwisselend plaats op het Bellamypark en de Machinefabriek in Vlissingen. Het festival werd in totaal vier keer georganiseerd.