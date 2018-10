Danny Vera zingt voor het eerst in het Nederlands bij eerbetoon aan Koos Alberts

Ja, de wereld kreeg een kleur erbij. Toen jij me zei, ik zie je zitten. Zo begon Danny Vera gisteravond zijn eerbetoon aan Koos Alberts. Hij zong het nummer Zijn Het Je Ogen in het programma Veronica Inside waar hij iedere maandagavond de muziek verzorgt.

Het eerbetoon is extra bijzonder omdat de zanger uit Middelburg normaal nooit in het Nederlands zingt. De zanger deelde het lied vandaag op zijn Facebookpagina en schreef erbij 'Omdat ik nooit in het Nederlands zingt...vond ik best aardig."

Zijn cover van de onlangs overleden Alberts valt in de smaak onder zijn fans. "Je hebt het geweldig mooi gezongen, je kan zo een Nederlandse cd uitbrengen", zegt de een. Een ander zegt: "Het had best langer mogen duren, dit deed je super.

Danny Vera is niet de eerste Zeeuwse artiest die opvalt door het spelen van een Nederlandstalig lied in een tv-programma. Racoon speelde vorige week een zelfgeschreven Nederlands lied in De Wereld Draait Door, terwijl de band eerder aangaf dat Oceaan het enige lied in het Nederlands zou zijn.

