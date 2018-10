Stationsbrug Middelburg kan niet meer open, doorvaart Kanaal door Walcheren onmogelijk

Stationsbrug in Middelburg gestremd voor scheepvaart. Reparatie bemoeilijkt door chroom-6. (foto: Omroep Zeeland)

Het is nog niet duidelijk wanneer de brug weer open kan. Er is een stang kapot. Reparatie vraagt om extra veiligheidsmaatregelen. "In normale omstandigheden volstaat een belletje naar de aannemer om te repareren, maar omdat chroom-6 ook aanwezig is op die stang is het minder makkelijk om het snel te repareren," zegt gedeputeerde Harry van der Maas.

Van der Maas denkt dat een gedeelte van de brug moet worden afgeschermd van de buitenlucht en dat reparateurs speciale beschermde kleding moet dragen. "De veiligheid van mensen staat altijd voorop," zegt de gedeputeerde. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug weer zal open zijn voor het scheepvaartverkeer.

Probleembrug

De provincie heeft sowieso veel te stellen met de brug. Onderhoud werd in september met maanden uitgesteld vanwege het chroom-6. De provincie weet ook nog niet wanneer dit onderhoud kan worden hervat.

Provinciebestuurder Harry van der Maas over de problemen rond de Middelburgse stationsbrug

