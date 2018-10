Provincie wil snel duidelijkheid over duikincident

Onder de Zeelandbrug bij Zierikzee wordt door tientallen mensen gedoken (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n tien duikers kregen op woensdag 26 september de schrik van hun leven toen een werkschip een aantal palen in het water liet zakken. Precies op de plek waar de sportduikers zich onderwater bevonden. "We zijn aan de dood ontsnapt," zei een van de duikers.

Provincie was opdrachtgever

Harry van der Maas bevestigt dat de provincie Zeeland opdrachtgever was voor de werkzaamheden. Die werden verricht aan een van de pijlers van de Zeelandbrug. Volgens de gedeputeerde hoort de aannemer te zorgen voor waarschuwingsborden ter plekke.

De komende dagen praten provincieambtenaren met de aannemer, Rijkswaterstaat, de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en individuele duikers die bij het incident waren betrokken.

Noodkreet

Onduidelijk is bijvoorbeeld of de werkzaamheden duidelijk waren aangekondigd. Volgens de duikers was dat niet het geval. Een duiker vertelde dat de werklui gewoon doorgingen ondanks haar noodkreet dat er zich onder water duikers bevonden.