Vliegtuigbom van 500 pond wordt bij Vlissingen tot ontploffing gebracht

Ontploffing van zeemijn bij Vlissingen in augustus (foto: Arjan Schotanus)

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) vernietigt morgen de bom. Vóór en tijdens het vernietigen is scheepvaartverkeer rond de locatie van de bom niet toegestaan.

Het vernietigen van de vliegtuigbom levert volgens de gemeente geen gevaarlijke situaties op voor strandgangers.

Meer bommen in Noordzee

In juli is er bij voorbereidingen voor de aanleg van het windmolenpark een zeemijn gevonden. Die is in augustus tot ontploffing gebracht. Maritiem deskundige Cor Heijkoop verwacht dat er bij de werkzaamheden voor het windmolenpark nog meer explosieven gevonden worden: "Als Engelse bommenwerpers om wat voor reden dan ook hun lading niet op het doelwit kwijt konden, moesten ze die lozen. Ze mochten niet met bommen aan boord landen op het vliegveld. dus dropten ze die boven zee."

