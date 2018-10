BLØF ontvangt award: meest gedraaide nummer op de radio

Typhoon noemde de single 'vol van betekenis' en bracht hulde aan producers Dries Bijlsma en Rob Peters.

De uitreiking vond plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Winnaars van de Buma Award voor Beste Album was Marco Borsato. De Award in de categorie Poplair en Hollands ging naar André Haze. De Lifetime Achievement Award was voor de Volendamse componist Thomas Tol.

Met de Awards onderstrepen auteursrechtenorganisatie Buma en zusterorganisatie Sena het belang van het werk van componisten en uitvoerende artiesten voor de Nederlandse muziekcultuur.