'Getijdencentrale Oosterschelde niet gevaarlijk voor zeehonden en bruinvissen'

In de ZB werd een presentatie gegeven door onderzoekers aan stakeholders van de getijdencentrale Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

Het onderzoek is voor getijdestroombedrijf Tocardo van groot belang. Om in de toekomst meer turbines te mogen plaatsen wil Rijkswaterstaat dat onderzocht wordt wat de gevolgen zijn voor de natuur en veiligheid van de kering. Nu blijkt, op basis van de vijf huidige turbines, dat er weinig tot geen gevolgen zijn. En daar is directeur Hans van Breugel van Tocardo blij mee. "We willen rustig en evenwichtig kijken naar uitbreiding, maar het gaat mij niet om steeds meer turbines. Als het kan dan doen we het en anders niet."

De getijdencentrale met vijf turbines werd in de zomer van 2015 geplaatst onder de Oosterscheldekering. Sinds eind 2015 wekken de vijf turbines stroom op voor zo'n duizend huishoudens. Het hele project, dus de ontwikkeling, plaatsing en uitbating van de centrale, kostte zo'n 11 miljoen euro.

Uit het onderzoek blijkt dat turbines geen effect hebben op de stand van bruinvissen en zeehonden in de Oosterschelde. De dieren hebben volgens de onderzoekers de keuze uit 62 openingen in de kering. De kans dat dieren daarbij de turbines zouden kunnen raken is daardoor klein. Daar komt volgens de onderzoekers bij dat er 6,5 meter zit tussen bodem van de Oosterschelde en de onderkant van de turbines. "Een bruinvis zou er in theorie onderdoor kunnen." zegt onderzoeker Mardik Leopold. Maar of ze dat doen heeft te maken met gedrag en aanpassingsvermogen. Dat wordt nog nader onderzocht.

Dode zeezoogdieren

Ook de telling van bruinvissen laat zien dat ondanks de turbines de populatie in de Oosterschelde stabiel blijft. Er leven gemiddeld veertig bruinvissen in de Oosterschelde. Alle dode bruinvissen en zeehonden zijn verzameld en onderzocht. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de dieren niet botsen met de turbines. Het draagt bij aan de conclusie dat de huidige turbines geen noemenswaardig effect hebben op de zeezoogdieren.

De turbines van de getijdencentrale onder de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit onderzoek naast meer kennis moet bijdragen aan een breder maatschappelijk draagvlak voor meer turbines. Zo is er al een vergunning verkregen voor de bouw en plaatsing van vijf extra turbines. Maar het is de vraag wat een toename van turbines in de toekomst betekent. Daar zijn onderzoekers nog voorzichtig over en ze geven aan dat daarvoor meer onderzoek nodig is. In december wordt het definitieve rapport gepresenteerd.

