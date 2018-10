Eindelijk weer een verbinding van Mechelen naar Hulst

Jaren geleden legden de Belgen al hun deel van het fietspad aan, maar het Nederlandse stuk, van Clinge naar Hulst, werd nooit afgemaakt. Tot nu dus; 66 jaar na het opheffen van de trein.

Tot 1951 was er een treinverbinding Mechelen Terneuzen (M-T). De spoorlijn 54 werd in de volksmond 'Morgen terug' genoemd, omdat de trein pas de volgende dag terugkwam. De spoorbaan Terneuzen-Mechelen had haar station in Hulst aan het Stationsplein. Vanaf daar liep de spoorlijn met een grote boog richting de Grote Kreekweg. De spoorbaan vervolgde haar tracé in een rechte lijn langs de Waterstraat naar de Molenstraat. Daar gaat de voormalige spoorbaan de Clingse bossen in, richting de Belgische grens.