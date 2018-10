'Mensen moeten beseffen hoe erg het is om polio te hebben'

Shiny Dooms is geboren in India en haar moeder kon haar destijds niet laten inenten. Als dat wel mogelijk was geweest, was ze nu niet ziek. Ze kampt met de gevolgen van de polio vanwege het post-poliosyndroom. Mensen die polio hebben gehad, kunnen dit syndroom vele jaren later nog ontwikkelen. Vijftien, twintig, soms veertig jaar na de oorspronkelijke acute ziekte kunnen mensen last krijgen van nieuwe verschijnselen.

Permanent in rolstoel

"Bij mij uit het zich in vermindering van spierkracht en uithoudingsvermogen, en dagelijkse pijn", zegt Shiny. "Ik loop met een stok maar ben nu nog redelijk mobiel. Uiteindelijk kan ik permanent in een rolstoel belanden. En dat allemaal omdat ik als klein kind polio heb gehad. Met één prikje had dit voorkomen kunnen worden..." Daarom kan Shiny zich kwaad maken als mensen hun kinderen niet laten vaccineren. "Hoe kun je dat je kinderen aandoen."

Dagje meelopen

"Ze zijn bang voor de gevolgen van de vaccinatie", zegt ze. "Maar denken ze ook na over de gevolgen van het ziek worden? Polio, mazelen en kinkhoest bijvoorbeeld. Ze zijn eenvoudig te voorkomen als de kinderen gevaccineerd worden. Kom maar eens een dagje met mij meelopen, dan zie wat de gevolgen kunnen zijn.

Polio is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het virus wordt overgedragen van mens op mens, via praten en aanrakingen. Bij 1% van de besmette mensen treedt een verlamming op, omdat zenuwen in het ruggenmerg beschadigd raken. Meestal zijn er verlammingen aan de benen of armen. Ongeveer 2-10% van de patiënten met verlammingen overlijdt omdat de zenuwen van slik- of ademhalingsspieren worden aangetast. Een kwart van de mensen met verlammingsverschijnselen krijgen jaren na de polio-infectie opnieuw spierzwakte, spierpijn, vermindering van spierweefsel en moeheid. Dit wordt ook wel het 'post-poliosyndroom' genoemd. De laatste polio-epidemie in Nederland was in 1992/1993 vooral onder personen die om religieuze redenen niet waren gevaccineerd. 71 mensen liepen toen verlammingen op en twee mensen overleden. Honderden mensen waren wel besmet maar niet ziek, omdat de infectie meestal zonder ziekteverschijnselen verloopt.

Toch positief blijven

Ondanks haar klachten blijft Shiny positief. "Ik heb genoeg om dankbaar voor te zijn. Dat ik in Nederland mag wonen bijvoorbeeld en veel fijne en warme mensen om me heen heb. Dat ik mijn baan verloren ben vind ik verschrikkelijk, ik ben 100 procent afgekeurd. Maar ik probeer er toch het beste van te maken en blijf positief. Hoe moeilijk dat soms ook is."