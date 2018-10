Schoolklas met Zeeuwse docent laat ministerie blozen

Leerlingen van het Beatrix College kregen dinsdag een taart van het Ministerie van Financiën (foto: Beatrix College)

Het leek Van Vliet wel eens leuk om een keer écht lesmateriaal te gebruiken. Hij downloadde het Belastingplan 2019 en besloot enkele voorbeelden te laten narekenen door zijn leerlingen. De uitkomsten bleken niet overeen te komen met die uit het schema. "We hebben het nóg eens berekend en nóg eens, het klopte echt niet."

Geen reactie

De leerlingen wilden per se dat er contact opgenomen zou worden met het ministerie van Financiën. Ze vulden een contactformulier in op de website, belden een keer naar het algemene informatienummer van Rijksoverheid, maar kregen geen reactie.

Dat was ook de bedoeling, want bij het ministerie waren ze al bezig om de klas te verrassen. Vanochtend werd een taart afgeleverd in klaslokaal D206 van het Beatrix College, met een boodschap van staatssecretaris van Financiën Menno Snel: "Ik hoorde dat jullie je hebben verdiept in het Belastingplan en bij het narekenen van de voorbeelden een fout hebben ontdekt. Graag wil ik jullie hiervoor bedanken. Eet smakelijk!"

Bericht van de staatssecretaris voor leerlingen van het Beatrix College (foto: Beatrix College)