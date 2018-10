Minder afval: Niet praten, maar gewoon doen

Een aantal jongeren heeft in het kader van het congres geplogd en afval ingezameld langs het kanaal (foto: Omroep Zeeland)

Maar het bleef niet bij praten alleen, tot opluchting van Marc van der Heijden, een van de sprekers tijdens het congres. "Iedereen praat er op dit moment over, maar er gebeurt heel weinig. Er worden vaak bestaande verhalen veranderd, waardoor het net lijkt alsof er iets gebeurt, maar dat is niet zo." Van der Heijden was op uitnodiging van de HZ in Middelburg om weliswaar te komen 'spreken', "maar wel aan de hand van voorbeelden."

Van koelkast naar plantenbak en bureau

Van der Heijden is oprichter en directeur van Triboo en EverUse. Bedrijven die zijn gespecialiseerd in het geschikt maken van afval zodat het eindeloos kan worden hergebruikt. Een voorbeeld daarvan is een plantenbak die hij heeft meegenomen, gemaakt van de binnenkant van oude koelkasten. "We gooien er daar miljoenen van weg en wij maken daar dus weer producten van." En als de klant is uitgekeken op de plantenbak en bijvoorbeeld liever een bureau heeft, kan hij de bak teruggeven aan Van der Heijden die de bak dan weer omsmelt om er vervolgens een bureau van te maken. "Het afvalprobleem dat wij in Europa hebben lossen we daarbij stap voor stap op."

Deze plantenbak is gemaakt van oude koelkasten (foto: Omroep Zeeland )

Volgens Van der Heijden zijn de gevolgen desastreus als er nu niet wordt doorgepakt. "Als we niet allemaal meedoen, staan we over een paar jaar in een aantal liter water en dan hebben onze kinderen een probleem op te lossen dat wij hebben gecreëerd."

Volgens hem moeten consumenten beter gaan letten op wat ze kopen en hoe dat verpakt is. "Als je iets heel goedkoops koopt, dat zeg maar heel snel kapot gaat, dan zien wij niet wat er mee gebeurt als je het weggooit, maar dat heeft een enorm effect op de leefomgeving."

We moeten niet praten, maar doen

Ook het Schelde Youth Parlement was vandaag aanwezig. Het jongerenparlement bestaat uit jongeren die in het stroomgebied van de Schelde in Frankrijk, België en Nederland wonen. Waar ze vanmiddag vooral luisterden, renden ze vanmorgen nog langs het kanaal door Walcheren om te ploggen, of zoals ze het zelf noemden; 'troeptrimmen'. Rennen gecombineerd met het opruimen van afval. In korte tijd hadden ze tien zakken vol met afval van de dijk en langs de oever weggehaald. Afval dat vanmiddag her en der door het gebouw werd tentoongesteld.

Dat het met de presentaties van vandaag vooral bij praten blijft, zijn de jongeren het niet eens. "We zijn heel actief bezig geweest vandaag en hebben een signaal afgegeven dat afval helemaal niet thuishoort in de natuur", vat Julie samen. "En we gaan leren hoe we kunnen vermijden dat er afval in de oceanen beland."