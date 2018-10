Deel dit artikel:

























Oosterscheldekering heel even dicht geweest Oosterscheldekering heel even dicht geweest (foto: Laura Knol)

De Oosterscheldekering is vandaag even dicht geweest. Binnen 85 minuten waren alle schuiven dicht. In de 85 minuten daarna werden de schuiven weer geopend. Rijkswaterstaat sloot de kering voor korte tijd af vanwege een test.

De Oosterscheldekering is 32 jaar oud. Om die reden wordt de kering geregeld onderhouden, bijvoorbeeld door onderdelen op te knappen of te vervangen. Tijdens het stormseizoen, dat van 1 oktober tot 1 april loopt, moet de Oosterscheldekering altijd kunnen sluiten. Dat betekent dat er in die periode niet aan gewerkt mag worden. Vandaag deed Rijkswaterstaat nog één laatste check. En met succes. "De kering is klaar voor het stormseizoen", laat Rijkswaterstaat op Twitter weten. Lees ook: Waarom zo vaak onderhoud aan Oosterscheldekering?