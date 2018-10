Poolse Kustmarathonwinnaar komt weer 'op vakantie'

Miereczko, die in Duitsland woont, nam vorig jaar bewust deel aan de Kustmarathon. "Ik had de wedstrijd uitgekozen en toen hebben we er met het gezin een weekendje van gemaakt. Dat doen we wel vaker. Op zondag heeft mijn vrouw nog een wedstrijd in België gelopen."

In 2006 liep Miereczko de marathon van Austin (VS) in 2:14.16', maar die tijd heeft de Pool niet meer in de benen. "Vroeger was ik veel fanatieker, nu zie ik het lopen meer als hobby."

Eén van de mooiste marathons

Toch liet hij tijdens de Kustmarathon alle andere deelnemers zijn hielen zien. In de loodzware editie van vorig jaar, met veel wind en regen, liep hij lange tijd in een kopgroep van vier en besloot hij in de laatste kilometers alleen verder te gaan. Met succes. "Ik besloot om met de snelste mee te lopen, maar mijzelf niet tot het uiterste te pushen", zegt Miereczko. "Ik wilde genieten. Het is één van de mooiste marathons die ik ooit heb gelopen."

De winst kwam wel als een verrassing voor Miereczko. "Zes dagen daarvoor had ik ook al een marathon gelopen en ik vond dat de Marokkaanse lopers erg snel liepen. In de laatste twee kilometer voelde ik me erg goed, ik versnelde en won."

Kustmarathonwinnaar Maciek Miereczko (midden) gaat dit jaar zijn titel verdedigen (foto: Kustmarathon Zeeland)

Pool of Duitser? Over de nationaliteit van Miereczko ontstond vorig jaar in Zeeland verwarring. Mierezcko werd geboren in Polen, maar woont in Duitsland. Maar zelf is hij uiterst duidelijk over zijn afkomst. "Ik ben een Pool, thuis spreken we met de kinderen ook nog Pools en ook mijn vrouw is Pools. Het enige wat wij met Duitsland hebben, is dat we er wonen. Wij wonen daar nu negen jaar en ik heb ook een Duits paspoort, maar dat was alleen om mee te kunnen doen aan de nationale kampioenschappen. Geen twijfel mogelijk, ik ben een Pool."

Dit jaar komt Miereczko met maar één doel terug naar Zeeland: winnen. "Ik wil mijn titel verdedigen. Het is geen ideale datum omdat er in Keulen, waar ik werk, ook een marathon is. Toch heb ik besloten om naar Zeeland te komen."

Miereczko hoopt ook zijn tijd van vorig jaar te verbeteren. "Ik hoop dat er snelle jongens zijn, zodat we het parcoursrecord kunnen aanvallen."