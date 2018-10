Zeeland wordt wakker: Titelverdediger Kustmarathon, fout Belastingplan en minder afval

Maciek Miereczko (midden) komt dit jaar zijn titel verdedigen bij de Kustmarathon (foto: Arjan Schotanus)

Miereczko verdedigt titel

Vorig jaar won Maciek Miereczko uit Polen als grote onbekende de Kustmarathon. Miereczko waarschuwt de concurrentie alvast: "Ik ga dit jaar opnieuw voor de winst."

Leerlingen van het Beatrix College kregen dinsdag een taart van het Ministerie van Financiën (foto: Beatrix College)

Schoolklas ontdekt fout

Economiedocent Gert van Vliet uit Axel heeft samen met zijn leerlingen van het Beatrix College in Tilburg een fout ontdekt in het Belastingplan 2019. Het ministerie was blij dat de fout werd aangekaart en bezorgde een taart.

Een aantal jongeren heeft in het kader van het congres geplogd en afval ingezameld langs het kanaal (foto: Omroep Zeeland)

Minder praten over afval, maar gewoon doen

Wat moet er gebeuren om zonder afval te leven? Gisteren spraken zeventig studenten, docenten en experts over afval tijdens een congres van de HZ in Middelburg. Conclusie: er moet minder gepraat worden.

Oosterscheldekering dicht

De Oosterscheldekering is gisteren heel even dicht geweest. Rijkswaterstaat sloot de kering voor korte tijd af vanwege een test. En dat ging 'probleemloos'.

Donkere wolken aan de dijk bij Waarde (foto: Marc van Haag)

Weer

Vandaag wolkenvelden die af en toe ruimte toelaten voor de zon. Het blijft droog en vanmiddag wordt het 15 graden. De wind is matig uit westelijke richtingen.