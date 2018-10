Deel dit artikel:













Zeeuwse kanshebbers voor 'Stuk van het Jaar'

Het Zeeuws Archief in Middelburg en het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland doen mee met 'Stuk van het Jaar', de landelijke verkiezing van het mooiste of meest bijzondere archiefstuk van Nederland. Het thema dit jaar is 'Opstand'.

Archiefstuk Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland) In de Maand van de Geschiedenis, nog tot en met 24 oktober, kan op een website worden gestemd op 44 bijzondere archiefstukken uit het hele land die in aanmerking komen. Zeeuwse documenten Het Zeeuws Archief heeft voor de verkiezing een stuk uit 1572 ingestuurd. In dat document staan de namen van zeventien gewone burgers van Veere die al in een heel vroeg stadium van de Opstand tegen de Spanjaarden geld uitleenden zodat de rebellie kon worden gefinancierd. De inzending van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland stamt uit 1724. Het gaat om een document uit het Waarheidsboek van Zierikzee waarin vonnissen zijn opgenomen. Het ingezonden stuk gaat over een heftig oproer in Dreischor. Drie mannen kwamen daar in actie toen de belastingen werden verhoogd. Ze werden daarvoor streng gestraft, blijkt uit het archiefstuk. De drie werden veroordeeld tot een flinke geseling, daarna brandmerking met de strop om de hals en vervolgens levenslange verbanning uit Holland, Zeeland en West-Friesland. Concurrenten De Zeeuwse stukken hebben concurrentie van onder meer het vonnis van Balthasar Gerards voor de moord op Willem van Oranje (Stadsarchief Delft) en schoolschriftjes die Anne de Vries in de jaren '30 van de twintigste eeuw volschreef over Bartje (die niet wilde bidden voor bruine bonen). De winnaar wordt eind oktober bekendgemaakt.