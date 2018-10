Deel dit artikel:













Gewonde door val van een bouwsteiger

In Heinkenszand is vanmorgen iemand gewond geraakt bij werkzaamheden aan een woning in de Strandloperstraat. Hij viel van een bouwsteiger en maakte een smak van een paar meter.

Bouwsteiger omgevallen (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 9.30 uur. Volgens omstanders liep het slachtoffer onder meer rugletsel op. De traumahelikopter (die landde op een veld naast de Westdijk) en twee ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Uiteindelijk is de gewonde rond 10.30 uur met een van de ziekenauto's naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.