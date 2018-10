Fusiehaven North Sea Port stevent af op recordjaar

Haven in Gent (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar boekten de havens van Gent en Zeeland, die toen nog los van elkaar opereerden, in de eerste negen maanden 49 miljoen ton aan overslag via zeeschepen. De stijging met acht procent dit jaar is een absoluut record, aldus North Sea Port. "Eind van het jaar lonkt het cijfer van zeventig miljoen ton overslag via zeevaart."

De stijging in de overslag via zeeschepen komt voor het grootste deel, dertien procent, door de overslag van zogenoemde 'natte bulk'. Hieronder vallen producten voor de petrochemische industrie, gas en biodiesel. Maar ook de droge bulk doet het goed, met een stijging van 5 procent. Hier gaat het met name om zand, grind en bouwmaterialen. De overslag van granen en kollen bleef stabiel.

Alles in een stijgende lijn

Het aantal zeeschepen dat de havens van North Sea Port in Zeeland en Gent heeft bezocht, is gestegen van 6.541 naar 7.109. Ook dat is ene stijging van bijna negen procent. Naast de zeeschepen laat ook de binnenvaart stijgende cijfers zien en gaat de overslag daar in de richting van de 45 miljoen ton.

De havens van Zeeland en Gent fuseerden begin dit jaar. Het havenschap beslaat een verticaal, aangesloten gebied dat loopt van de havens in Vlissingen-Oost, via Terneuzen en de Kanaalzone naar Gent. Met de fusie stonden de havens van Zeeland en Gent samen meteen in de Europese haven-top tien. North Sea Port is zelfs de derde haven in Europa als het gaat om toegevoegde waarde; oftewel de bewerking van aangeleverde goederen.