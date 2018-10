Eerste snellaadpaal in Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen staat nu ook een snellaadpaal voor elektrische auto's. Bij de Agrimarkt aan de Kennedylaan in Terneuzen nam wethouder Ben van Assche als eerste de lader in gebruik.

De Agrimarkt heeft plannen voor nog veel meer snelladers. Binnenkort volgt er al eentje in Goes, ook bij de supermarkt. Met de gemeente Veere en Kapelle is de supermarkt in overleg over het plaatsen van snelladers.

Het doel op de langere termijn is om alle inkomende wegen van Zeeland te voorzien van een laadpaal. Omdat een auto in 20 minuten tot 80 procent kan worden opgeladen wordt voor de snelladers gezocht naar locaties waar mensen enige tijd doorbrengen zoals horecagelegenheden, musea of attracties.

Lees ook: