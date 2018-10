Deel dit artikel:













Voorproefje! Zo ziet de route van de Kustmarathon er dit jaar uit

Het parcours van de Kustmarathon is dit jaar gewijzigd in vergelijking met de afgelopen jaren. Natuurlijk is de afstand nog altijd 42 kilometer en een beetje, start de marathon gewoon in Burgh-Haamstede en ligt de finishstreep in Zoutelande, maar wat daar tussen allemaal zit......

Het parcours is gewijzigd omdat Staatsbosbeheer wil dat wordt betaald voor de passage door het bos. De organisatie van de Kustmarathon weigert dat. Het Kustmarathonweekend begint vrijdag 5 oktober met de Ladiesrun en wordt zondag 7 oktober afgesloten met de wandelmarathon.