'Kan ik hier naar binnen?' Invaliden brengen toegankelijkheid Zeeuwse gebouwen in kaart

Roy Avezaat zit in een rolstoel en is ambassadeur van Ongehinderd. (foto: Omroep Zeeland)

Roy Avezaat uit Terneuzen is één van de testers. Hij checkt vandaag openbare gebouwen en restaurants in de gemeente Goes. Hij zit in een rolstoel en is ambassadeur van Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Vooral oude gebouwen zijn moeilijk zegt hij: "Daar heb je drempels waar je niet met een rolstoel over kan, veel opstapjes, geen brede deuren..."

Ruim tien procent van de Nederlanders heeft een lichamelijke beperking, waardoor ze moeite hebben om zich in een openbare ruimte te bewegen. Het gaat dan niet alleen om mensen die slecht ter been zijn, maar ook om blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden. Sinds 1 januari is de Wet Gelijke Behandeling Chronisch Zieken en Gehandicapten van kracht waardoor alle openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn, of er de intentie moet zijn dat er aanpassingen worden getroffen.

Ook terrassen en restaurants zijn soms lastig. "Veel tafels waardoor je niet kan keren of ruimtes waar je niet eens naar binnen kan." Roy bereidt zich daarom meestal goed voor en zoekt op internet naar rolstoelvriendelijke plekken. Of hij belt vooraf. Maar daar heeft Ongehinderd nu iets op bedacht: een app.

In deze app, die de naam Ongehinderd draagt, kunnen mensen met een beperking zien of locaties goed toegankelijk zijn. Tot nu toe zijn er twintig Nederlandse gemeenten bij de app aangesloten, waaronder Goes en Terneuzen. Deze gemeenten brengen samen met Ongehinderd de toegankelijkheid van gebouwen in kaart.

De app die de toegankelijkheid weergeeft (foto: Omroep Zeeland)

Nu de uitzondering, straks de norm

Avezaat hoopt dat de app in de toekomst wordt uitgebreid: "Er zijn veel plekken die niet toegankelijk zijn." Hij zou dan ook het liefst zien dat alle gemeenten aan de app deelnemen. "De locaties binnen gemeenten die niet meedoen, worden nu niet getest en dat is jammer."