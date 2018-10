Man zwaargewond na steekpartij, dader meldt zich op politiebureau

(archieffoto) (foto: ANP)

Volgens de politie hadden het slachtoffer en de verdachte al enige tijd mot en besloten ze zondag de onenigheid in alle vroegte op een afgesproken plek in Tholen uit te vechten. De vechtpartij liep uit de hand toen de 19-jarige man de 18-jarige met een mes in zijn buik stak.

Op de vlucht

Na de steekpartij sloeg de verdachte op de vlucht. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels geopereerd. Hij heeft aangifte tegen de verdachte gedaan.

De 19-jarige man meldde zich vanochtend op het politiebureau in Bergen op Zoom waar hij verhoort zal worden. Vervolgens bepaalt de officier van justitie wat hem ten laste wordt gelegd. Het gaat sowieso om een eis van zware mishandeling, maar wellicht dat de man nog poging tot doodslag of moord ten laste wordt gelegd.