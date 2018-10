Bedrijven langs Kanaal door Walcheren hebben nog geen last van stremming Stationsbrug

De Stationsbrug in Middelburg loop bij hitte met regelmaat vast (foto: Omroep Zeeland)

Bedrijven als CZAV, Ouwerkerk en Eastman zeggen vooralsnog geen last van de stremming van de brug te hebben. "Maar," zegt een woordvoerder van CZAV, "het moet niet te lang gaan duren, want dan gaan we wel last van krijgen."

Maandag werd bekend dat de Stationsbrug door een defect aan een stang niet open kan voor scheepvaartverkeer. Reparatie daarvan gaat lang duren omdat het giftige chroom-6 op de brug is gesmeerd en er dus allerlei veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij de reparatie.

Onderhoud Zandkreeksluis

De problemen voor de bedrijven langs het kanaal kunnen echter wel groter worden wanneer het slecht weer wordt en de schepen niet willen varen over de Westerschelde. Ook de sluiting van de Zandkreeksluis bij Kats door gepland onderhoud eind oktober, kan extra problemen opleveren.

