Zeeuwse dienstmeid mag niet vergeten worden

Over Neeltje Lokerse werd eerder een boek geschreven (foto: Omroep Zeeland)

1001 vrouwen uit de 20e eeuw is de opvolger van 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis waarmee Els Kloek in 2013 zeer veel succes had. Het vuistdikke werk werd zelfs uitgeroepen tot Beste Geschiedenisboek Aller Tijden.

In gezelschap van koningin Wilhelmina en Suze Groeneweg

In het vervolg over de twintigste eeuw komen vrouwen aan bod die hun stempel hebben gedrukt op onze maatschappij. Van Aletta Jacobs tot koningin Wilhelmina, en van Suze Groeneweg tot Fanny Blankers-Koen.

Tussen al die grootheden dus de Zeeuwse dienstmeid Neeltje Lokerse die opzien baarde door op te komen voor de positie van ongehuwde moeders en dienstbodes. Ze werd daarvoor geïnspireerd door haar eigen levensloop.

Neeltje Lokerse, na de lagere school begonnen als dienstbode, kreeg op haar 20e een kind. De vader was haar werkgever die weigerde het kind te erkennen of met haar te trouwen. Neeltje forceerde een rechtszaak door op hem te schieten met een pistool. Ze werd vrijgesproken en kwam in de belangstelling te staan. Lokerse maakte daarvan gebruik door lezingen te geven over dienstmeisjes die in de steek werden gelaten en schreef er ook een boek over.

Het boek 1001 vrouwen uit de 20e eeuw verschijnt eind dit jaar. Er is dan ook een tentoonstelling bij het Amsterdam Museum.