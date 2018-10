Vliegtuigbom onschadelijk gemaakt voor de kust van Dishoek

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) vernietigde de bom rond 14.20 uur zo'n 1800 meter uit de kust. De duikers die de explosieven aanbrengen om de bom te laten ontploffen, doken in totaal twee keer. De eerste keer voor een verkenningsronde, de tweede keer om de explosieven aan te brengen.

Meerdere explosies op zee

In juli is er bij voorbereidingen voor de aanleg van het windmolenpark een zeemijn gevonden. Die is in augustus tot ontploffing gebracht. De explosie van de vliegtuigbom van vandaag was minder heftig, maar wel goed zichtbaar. Toch was er weinig animo voor de ruiming van de bom. Er waren maar weinig mensen aanwezig.

