Appels en peren plukken voor een habbekrats in Vogelwaarde

Bij Vereecken zit de koelcel vol en handelaren halen de appels niet op, want er is weinig vraag naar of ze bieden te weinig geld per kilo. Die lage prijs komt volgens Vereecken door goedkope appels uit het buitenland die de prijs drukken en de relatief hoge arbeidskosten in Nederland.

100 kilogram

Daarom konden geïnteresseerden appels komen plukken. En het was druk. Vereecken: "Dit had ik echt niet verwacht, het is hartverwarmend." En de mensen kwamen van heinde en verre. De plukkers mochten zoveel plukken als ze wilden. Een man was van plan honderd kilo mee te nemen. "Ik vind het gewoon lekker, en ik hou van plukken," zei hij.

Dat plukken kan nog tot en met zaterdag. "Daarna kunnen de vogels de appels en peren opeten", zei Vereecken met een lach.

