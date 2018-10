Meer files in Zeeland door warme zomer

File voor de Vlaketunnel door vakantiedrukte (foto: Omroep Zeeland)

In totaal nam het aantal files in ons land in het derde kwartaal, van 1 juli tot 1 oktober, toe met dertien procent volgens de ANWB. Het aanhoudende mooie weer van deze zomer zou een belangrijke rol in die stijging spelen. Er was vooral extra drukte in de drie zuidelijke provincies; Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Bermbranden

De droogte die met de warme zomer gepaard ging, zorgde ook voor extra bermbranden. Deze branden zorgden weer voor extra files, becijfert de ANWB.

Waarschuwing

De ANWB waarschuwt voor de situatie op de wegen in de komende maanden. Doordat het vroeg donker is en het slechter weer kan zijn, ontstaat er traditiegetrouw in deze tijd van het jaar extra verkeershinder.

Lees ook: