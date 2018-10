De voedselbank komt naar je toe in Kapelle

Han Kruysse brengt vrijwillig pakketten rond van Voedselbank De Bevelanden. Eens per drie weken rijdt hij naar een aantal adressen in de gemeente Kapelle en komt hij in dorpskernen als Schore, Biezelinge, Wemeldinge en Kapelle zelf. Er zijn nog twee andere chauffeurs die thuisbezorgen. De vrijwilligerspool wordt gecoördineerd via zorgcentrum Cederhof.

Niet van de pamperachtige

Hoewel Kruysse sociaal betrokken is bij de cliënten is hij naar eigen zeggen 'niet van de pamperachtige'. Kruysse vindt armoedebestrijding goed, maar met mate: "Alert blijven is goed, maar eigen initiatief moet je erin houden. Hoe meer je geeft, hoe minder mensen zelf doen."

Een toetsingscommissie bepaalt of iemand in aanmerking komt voor voedselpakketten en voor thuisbezorging. Soms gaat het mis. Kruysse: "Er is controle en een enkele keer wordt er misbruik van gemaakt. Als mensen toch een auto blijken te hebben worden ze uitgesloten."

Voedselpakket wordt gevuld met bananen (foto: Omroep Zeeland)

Van de vier voedselbanken waar Zeeuwen terecht kunnen - Terneuzen, Middelburg, Bergen op Zoom en Zierikzee - is Voedselbank De Bevelanden de enige die op reguliere basis voedselpakketten thuis bezorgd. Alleen Voedselbank Walcheren heeft één vrijwilliger die op eigen initiatief pakketten bezorgt in Vlissingen, maar dat is niet structureel geregeld. Als de Walcherse vrijwilliger stopt, houdt de bezorging op. In de gemeente Kapelle zijn twintig mensen afhankelijk van de voedselbank. Op drie adressen worden de pakketten thuisbezorgd.

Coördinator Leen Louisse van de voedselbank in Goes vraagt zich dan ook af hoe zijn Bevelandse cliënten nog beter kunnen worden geholpen: "Het is natuurlijk heel mooi als ze iets meer doen voor de armen, maar ik vraag me af op welk gebied dan."

Nu de Partij van de Arbeid deel uitmaakt van het college in Kapelle staat armoedebestrijding hoog op de agenda. Maar het is de vraag of thuisbezorging van voedselpakketten daarbij hoort. PvdA-wethouder Annebeth Evertz (Sociaal Domein) zegt hierover: "Ik zie het niet als luxe. Ik zie het als een hele grote sociale betrokkenheid van onze vrijwilligers om deze pakketten bij mensen te bezorgen."

De Kapelse wethouder ziet voedselpakketten als een tijdelijke maatregel en wil dat er structureel meer gebeurt aan armoedebestrijding, bijvoorbeeld op het gebied van de schuldhulpverlening, de ondersteuning van mantelzorgers en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar Evertz denkt niet dat de voedselbank uiteindelijk overbodig zal worden voor inwoners van de gemeente.

Vrijwilliger Han Kruysse op pad in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Niet thuis

Dat ervaart ook vrijwilliger Han Kruysse. Toch komt hij op zijn bezorgronde door de gemeente wel eens voor een gesloten deur te staan. Mensen zijn niet thuis op de afgesproken tijd om het pakket in ontvangst te nemen. "Wij mogen het niet bij de buren afgeven of bij de achterdeur neerzetten," zegt Kruysse. Soms komt hij op een later tijdstip nog eens terug, maar als het vaker gebeurt neemt de voedselbank maatregelen. "Wij doen moeite om het te bezorgen en als mensen het dan niet in ontvangst nemen, dan stopt het."