Zon of regen? Dit is de weersverwachting voor het weekend van de Kustmarathon

Kustmarathon (foto: Barbara Verstraate)

De dames die vrijdag om 17.30 uur aan de start staan bij de Ladiesrun in Zoutelande hoeven niet te vrezen voor regen. Het blijft droog en aangenaam van temperatuur: rond de 19 graden.

's Avonds blijft het droog en dat is goed nieuws voor de deelnemers aan de Ligt Kustrun. "Het koelt die avond wel af. Als de zon onder is, loopt de temperatuur al snel terug tot een graad of 16", vertelt Jordi Bloem van MeteoGroup.

Geen regen tijdens Kustmarathon

Bloem legt uit dat hardlopers die zaterdag in actie het waarschijnlijk droog houden. "Er is die dag vrij veel zon en bij de start zal het zo'n 19 graden zijn. In de loop van de dag loopt die temperatuur zelf nog iets op." Er staat een matige wind, maar die komt wel uit het zuiden. Dat betekent dat de lopers wind tegen hebben. De mountainbikers die 's ochtends meedoen aan de MTB-tocht zullen waarschijnlijk de wind in de rug hebben. Het weerbeeld verandert waarschijnlijk op zaterdagavond. Dan wordt het koeler en kan het gaan regenen.

Op zondag lijkt het weer vooralsnog wisselvalliger te worden. Voor wandelaars is het dus aan te raden een poncho of regenpak mee te nemen. Al geeft Bloem aan dat het weerbeeld nog niet helemaal duidelijk is. "Het wordt een mindere dag met meer bewolking. Waarschijnlijk valt er wat neerslag, meer hoeveel is nu nog moeilijk te zeggen."

Op de hoogte blijven van de laatste weersverwachtingen? Kijk op omroepzeeland.nl/weer.