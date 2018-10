Deel dit artikel:













Ouderenbonden: ADRZ verdient keurmerk niet

De Goese ouderenbonden beginnen een actie om het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis van het ADRZ te ontnemen. Volgens de bonden is het Goese ziekenhuis het keurmerk niet waard, omdat mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, moeilijk de ingang van het ziekenhuis kunnen bereiken.

Ziekenhuis ADRZ in Goes (foto: Omroep Zeeland) De ouderenbonden hebben het ADRZ meermaals verzocht de bereikbaarheid van de entree te verbeteren, maar er is niks veranderd. Het ziekenhuis wordt verweten dat de ingang een flink eind van de parkeerplaats ligt. Vooral tijdens bijzondere weersomstandigheden, als het bijvoorbeeld stormt of de zon fel schijnt, zou het voor ouderen lastig zijn om de ingang te bereiken, omdat ze dan zowel fysiek als mentaal op de proef worden gesteld. De hoofdingang van het ADRZ is begin dit jaar autoluw gemaakt. Alleen patiënten met spoed mogen nog tot de hoofdingang rijden. Sinds vorig jaar draagt het ADRZ het keurmerk Seniorvriendelijk. Dat houdt in dat het ziekenhuis de organisatie van zorg heeft aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Volgens de Goese ouderenbonden verdient het ADRZ dit keurmerk niet.