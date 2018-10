Scooterrijder bij Kloetinge beschoten met hagel

(foto: Politie)

De jongen uit Yerseke hoorde rond 9.00 uur vijf knallen. Twee fietsende meisjes hoorden het ook en gaven een harde gil. Van schrik viel de jongen met zijn scooter om. Direct daarna voelde hij pijn aan zijn benen. Vervolgens pakte hij zijn scooter en reed hij naar school. Daar aangekomen zag hij aan de binnenkant van zijn benen ronde plekken. Ook op zijn scooter, helm en in het zadel zaten ronde plekjes van een paar millimeter.

De huisarts heeft zijn benen bekeken en deze bevestigde dat hij vermoedelijk door een schot hagel is geraakt. Door de val zijn de scooter, helm en jas van het slachtoffer beschadigd. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie.

Geschoten vanuit een veld

Agenten hebben de plek van het incident bekeken. Ze zagen op verkeersborden en palen recente schade van hagelinslagen. Aan de hoek van de inslagen valt op te maken dat er vanaf een veld langs de N670 is geschoten. Volgens de politie is het zeer aannemelijk dat de hagel vanaf de aan overzijde gelegen boomgaard gelost is.

De politie vraagt getuigen, in het bijzonder de twee fietsende meisjes, zich te melden.