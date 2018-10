HZ blijft bij de betere hogescholen van Nederland horen

Hogeschool Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De hogeschool met locaties in Vlissingen en Middelburg staat voor het negende jaar op de derde plaats. De HZ moet de Christelijke Hogeschool Ede en HAS Hogeschool in Den Bosch/Venlo voor laten gaan. De Keuzegids is een vergelijkingsgids gebaseerd op studiesuccescijfers, studentenoordelen en keuring van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Keuzegids 2019 Bovenaan onze ranglijst vind je de christelijke hogeschool Ede, met vooral sterke 'mensstudies' als social work, HRM en communicatie. De HAS komt als beste uit de bus van de groene hogescholen. De hogeschool staat momenteel onder toezicht vanwege financiële problemen, maar die klinken nog niet door in de studentenoordelen. VHL scoort in vergelijking met vorig jaar iets beter, maar eindigt nog steeds onderaan. De beste brede middelgrote hogeschool is de HZ in Vlissingen. Hier vind je wel twintig opleidingen, maar krijg je les in kleine groepen. Het particuliere NTI sluit al jaren de lijst af.

Dit jaar mogen vier HZ-opleidingen zich 'topopleiding' in hun categorie noemen, zo hoort bijvoorbeeld de opleiding social work tot de beste van Nederland: "Vlissingen steekt al jaren met kop en schouders boven de andere opleidingen social work uit."

Minder scorende opleidingen

In de lijst scoren vijf opleidingen van de twintig opleidingen bij de HZ minder dan 55 punten. Zo laten de chemiestudenten in Vlissingen aan de Studiegids weten het contact met de praktijk te missen en is het volgens de gids moeilijk om na het eerste jaar door te studeren.

HZ-voorzitter Adri de Buck: "Hoewel verbeterplannen reeds in gang zijn gezet op basis van de input van studenten, gaan we aan deze vijf opleidingen extra aandacht besteden. We blijven streven naar de hoogste kwaliteit voor alle opleidingen."

