Zeeland wordt wakker: HZ, boze ouderenbonden en brandjes

Hogeschool Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

HZ weer in de top

De HZ in Vlissingen hoort opnieuw bij de beste hogescholen van Nederland. In de Keuzegids hbo 2019 bezet de HZ bij de middelgrote hogescholen de derde plaats.

Ziekenhuis ADRZ in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Ouderenbonden zijn het zat

De Goese ouderenbonden beginnen een actie om het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis van het ADRZ te ontnemen. Volgens de bonden is het Goese ziekenhuis het keurmerk niet waard, omdat mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, moeilijk de ingang van het ziekenhuis kunnen bereiken.

Container in brand in Goes (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Onderzoek naar brandjes in Goes

De politie is een onderzoek gestart naar verschillende brandjes in Goes. Met een getuigenoproep op Facebook hopen de rechercheurs tips van wijkbewoners te krijgen.

Hond likt een schaap in een wei bij 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog uit 's-Heerenhoek)

Het weer:

De bewolking overheerst vandaag en op de meeste plekken blijft het droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 18 of 19 graden.

Vanavond ook nog bewolkt, vannacht schuiven de wolkenvelden weg.