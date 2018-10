Ann-Sophie opnieuw in de wandelmarathon, behalve als het regent

Vorig jaar was ze nog aan het revalideren van een niertransplantatie en wilde ze marathon lopen als dank voor haar nierdonor. Dit jaar is ze nog maar net hersteld van een gebroken rug. Het zit de Vlaamse Ann-Sophie Claeys uit Gent niet mee, maar ze zit vol goede moed dat ze komend weekend opnieuw de finish van de wandelmarathon haalt. "In eerste instantie doe ik mee omdat ik dat vorig jaar had gezegd, maar ook omdat ik het een uitdaging vind. En het is een mooie route."

In januari heb ik mijn rug gebroken en onlangs mijn teen." Ann-Sophie, deelnemer wandelmarathon

Toch heeft ze zich niet extra voorbereid. "Ik heb eigenlijk te weinig getraind. Door mijn niertransplantatie ben ik vatbaarder voor ziektes en breuken. In januari heb ik mijn rug gebroken en onlangs mijn teen." Dus probeert ze dit jaar op karakter de eindstreep te halen. Al is het nog de vraag of ze daadwerkelijk meeloopt dit jaar. "Als het regent, kom ik niet. Vorig jaar regende het zo, dat was echt niet leuk en ook niet goed voor mijn gezondheid."

