Regenboogvlag wappert toch bij het provinciehuis

Met het ophangen van de regenboogvlag laten gemeenten en provincies weten dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en geaccepteerd moet voelen. Zeeland was de enige provincie die de regenboogvlag nog niet heeft uitgehangen op Coming-Out Dag.

Coming Outdag, of Coming Out Day, vindt elk jaar plaats op 11 oktober. Het is de bedoeling dat homo's, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LHBT) gemakkelijker voor de seksuele voorkeur uitkomen. De eerste Coming Out Day was in 1988 in de Verenigde Staten, Nederland volgde in 2009. Zeeland werd in juni van dit jaar de tiende regenboogprovincie, nadat een voorstel van GroenLinks nipt door Provinciale Staten werd gesteund.