Deze asieldieren hebben maar één wens voor dierendag: een nieuw baasje

Punky (foto: Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen)

Punky

Deze langharige kat van negen zomers jong kijkt de kat uit de boom. Het is altijd even wennen met nieuwe mensen of andere katten, maar eenmaal gewend vindt ze het leuk om met haar kattenvriendjes te spelen. Misschien kan Punky binnenkort in jouw tuin spelen?

Meer info: Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen

Kenzo (foto: Stichting Dierenasiel Walcheren)

Kenzo

Als Kenzo kan bewegen is hij blij. Zijn bal is zijn alles. Wat voor bal maakt voor Kenzo niet uit. Tennisbal, rugbybal, voetbal, noem maar op. Hij is niet altijd vriendelijk naar vreemden, maar uiterst geschikt voor iemand die alleen is of als hond op de boerderij. Kenzo is een grote Rottweiler van zeven jaar oud en zoekt nog een trouw sportief baasje die houdt van strandwandelingen.

Meer info: Dierenasiel Walcheren

Août (foto: Stichting KatteKUS)

Août

In augustus 2017 is dit zwarte katertje geboren. Zijn mama Katt was een jonge poes die was achtergelaten. Août is een leuk speelmaatje voor kinderen. Hij kijkt een beetje scheel, maar misschien kijk jij als nieuw baasje daar wel overheen. Août zoekt een baasje die hem waardeert en niet zomaar aan de kant van de weg zet. Het liefst blijft het jonge katertje bij zijn moeder en kunnen zij samen een nieuw plekje vinden.

Meer info: Stichting KatteKUS

Murphy (foto: Dierenasiel Schouwen Duiveland)

Murphy

Al sinds januari kijkt Murphy uit naar een nieuw baasje. Hij had een lastige start. Als pup is hij mishandeld door zijn eerste baasje. Het is voor Murphy lastig om met kinderen of andere dieren samen te leven. Daarom is hij opzoek naar een baasje zonder kinderen die hem begrijpt en hem leiding geeft. Misschien vindt Murphy in jou wel het trouwe baasje waar hij naar op zoek is?

Meer info: Dierenasiel Schouwen-Duiveland

Lente en Snow (foto: Stichting Scheldekat )

Lente en Snow

Niet één, maar twee katten vormen samen de inzending van Stichting Scheldekat, namelijk Lente en Snow. Deze kater en poes zijn onafscheidelijk. Het was liefde op het eerste gezicht bij de katten. Ze wachten al een jaar op een baasje dat hen samen wil adopteren zodat ze nog lang bij elkaar kunnen zijn.

Meer info: Stichting Scheldekat

DJ (foto: Dierenasiel Bevelanden )

DJ

Het is voor DJ alweer voor de derde Dierendag dat noodgedwongen in het asiel zit. Hij zoekt een plekje waar geen andere huisdieren zijn of geen andere kinderen. En dat dan gecombineerd met lange wandelingen en buren die wel tegen een blaf kunnen, dat is de perfecte wereld voor deze viervoeter. DJ is bijna acht jaar oud en kan zijn nieuwe baas nog jarenlang gezelschap houden.

Meer info: Dierenasiel De Bevelanden

Jopie (foto: DierenOpvangCentrum Tholen)

Jopie

Deze kater van drie jaar oud, Jopie, houdt van gezelligheid. Soms probeert hij je zelfs tegen te houden als je weg wilt gaan. De kater kan meestal goed overweg met andere katten. Hij is gecastreerd, ingeënt en klaar voor een nieuw leven bij iemand die goed voor hem zorgt. Wat voor Jopie wel erg belangrijk is, is dat zijn nieuwe baasje een tuin heeft zodat hij lekker kan ravotten.

Meer info: Dierenopvangcentrum Tholen

Deze asieldieren zijn op zoek naar een baasje (foto: Omroep Zeeland)

Lijkt het je wel wat, maar zat er niks voor jou tussen? Neem dan even contact op met een dierenasiel bij jou in de buurt. Misschien hebben ze wel een ander dier dat zomaar jouw nieuwe huisdier kan worden! Fijne dierendag!