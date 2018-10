Sloebos wordt onderhouden door netbeheerder

(foto: Omroep Zeeland)

Gevaarlijke situaties

Het onderhoud van de natuurgebieden wordt door Natuurmonumenten uitgevoerd. Diverse hoogspanningsmasten lopen over natuurgebieden van Natuurmonumenten. De bomen in deze gebieden groeien richting hoogspanningslijnen en dat kan gevaarlijk zijn. TenneT onderzoekt elk jaar welke bomen gesnoeid of gekapt moeten worden.

TenneT en Natuurmonumenten willen de gebieden omvormen tot terreinen met duurzame laagblijvende beplanting. De hoogspanningsverbindingen van TenneT bevinden zich door heel Nederland en Duitsland en hebben in meer of mindere mate effect op de natuur. Gisteren hebben Natuurmonumenten en TenneT de handtekeningen gezet onder een contract voor het onderhoud van in totaal 200 hectare aan natuurgebieden.

Projectmanager Erik Salari van TenneT zegt dat het omvormen wel moet passen in de omgeving. "Dus hoe dit precies vorm krijgt is afhankelijk van de locatie. Grondeigenaren hebben de natuurkennis en kennis van lokale biodiversiteit. Zij mogen het initiatief nemen tot eventuele omvormingen van deze natuurgebieden", aldus Salari.