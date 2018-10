Pachtboer Hedwigepolder: Onbegrijpelijk dat we deze vruchtbare grond moeten opgeven

Rond het huis van De Cloedt staan nu hekken

De ontmanteling van de roemruchte Hedwigepolder is langzamerhand begonnen. Het huis van voormalig grondeigenaar De Cloedt is inmiddels leeggehaald en afgezet met hekken. Vele jaren is er gesteggeld over het al dan niet onder water zetten van de polder.

Renaat Heyndrickx uit Kieldrecht kwam al als klein ventje in de Hedwigepolder. Zijn overgrootvader was de eerste in zijn familie die hier sinds de inpoldering in 1907 begon te boeren, hij is nu de laatste. "We wisten al tientallen jaren dat dit er mogelijk aan zat te komen. Toch voelt dit raar, en het is onbegrijpelijk dat we deze vruchtbare grond moeten opgeven."

Binnenkort worden de gebouwen in de polder gesloopt (foto: Omroep Zeeland )

Heyndrickx is financieel schadeloos gesteld voor de grond die hij pachtte. Van de provincie kreeg hij ruilgrond te koop aangeboden. Hij kocht veertig hectare bij Zaamslag, maar daar was de grond veel duurder dan de compensatie die hij kreeg: "We hebben er marktconforme prijzen voor moeten betalen. Het voordeel is wel dat we niet meer pachten maar dat de grond nu eigendom is."

'Altijd een luisterend oor'

Toch voelt hij zich al die jaren goed behandeld door de provincie Zeeland. "Er was altijd een luisterend oor en er werd meegedacht om oplossingen te bedenken."

Boer Heyndrickx als tiener op de maaidorser in de Hedwigepolder (foto: Renaat Heyndrickx)

De Hedwigepolder wordt nu samen met de naastgelegen Belgische Prosperpolder getijdennatuur. De ontpoldering is compensatie voor het verdwijnen van slikken en schorren, als gevolg van de verdieping van de Westerschelde. Daarnaast kan het gebied overtollig water opvangen en vloedgolven temperen. Volgens planning beginnen de werkzaamheden in januari 2019. In 2022 moet het water uit de Westerschelde de polder in en uit kunnen stromen.

Pachtboer Renaat Heyndrickx bij zijn laatste oogst (foto: Omroep Zeeland )

De boeren zijn de grote verliezers

Volgens gedeputeerde Carla Schönknecht is de afwikkeling naar ieders tevredenheid verlopen. Al geeft ze toe dat de boeren en voormalig grondeigenaar De Cloedt de grote verliezers zijn in dit verhaal. "Zij hadden hier natuurlijk willen blijven." De provincie wil nog proberen om door middel van ruilverkaveling de afstanden voor de boeren naar hun nieuwe percelen te verkleinen.